Tadeu SchmidtReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 25/02/2026 09:04 | Atualizado 25/02/2026 09:04

Rio - Uma dinâmica especial vai movimentar o jogo do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. Tadeu Schmidt adiantou no programa ao vivo desta terça-feira (24), que, na sexta (27), um participante passará a ficar na área externa da casa e terá o direito de indicar alguém ao paredão no domingo (1º).

"Eles não podem saber mais detalhes ainda, mas eu já adianto para vocês. Na sexta, vai ter uma dinâmica e, como consequência, uma pessoa vai ser obrigada a viver na parte externa da casa. No domingo, essa mesma pessoa vai emparedar alguém", informou o apresentador.

SOBRE A CONSEQUÊNCIA: na sexta, teremos uma dinâmica especial, e como consequência, a última pessoa que sobrar vai ter que dormir do lado de fora da casa! e essa mesma pessoa vai indicar alguém ao paredão no domingo! #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/585vEMNv8e — TV Globo (@tvglobo) February 25, 2026

A dinâmica está ligada a informação privilegiada recebida por Alberto Cowboy no Ganha-Ganha. Ele soube que quem ficar por último sofrerá consequências.