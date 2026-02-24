Maxiane é a sexta eliminada do ’BBB 26’Reprodução de Vídeo/ X
Maxiane é eliminada com 63,21% dos votos. Milena recebeu 36,11% de votos e Chaiany 0,68%. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/tW26jtSwBu— Big Brother Brasil (@bbb) February 25, 2026
