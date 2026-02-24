Maxiane é a sexta eliminada do ’BBB 26’ - Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 24/02/2026 23:56

Rio - Maxiane foi eliminada do "BBB 26" com 63,21% dos votos na noite desta terça-feira (24). No sexto paredão da temporada, a sister disputou a preferência do público com Milena, que recebeu 36,11% e Chaiany teve apenas 0,68% para deixar o jogo.

O discurso de eliminação exaltou as amizades construídas pelas emparedadas com outras mulheres da casa. "Por um detalhe, esse Paredão seria adiado para você e a sua história poderia ser bem mais longa no 'Big Brother'. Não tem como prever, é importante tentar se preparar para tudo. Mas, muitas vezes, para os momentos decisivos e imprevisíveis, é impossível ensaiar. Quem sai hoje é você: Maxiane", anunciou Tadeu Schmidt.

A influenciadora conversou com o apresentador e analisou a saída do programa. "Eu senti que ia sair, eu vi meu irmão no sonho e enfim...Eu fiz tudo que podia. Se eu errei, vou me redimir com as pessoas. Mas o importante é mergulhar como eu mergulhei e estar completamente entregue as suas falhas e virtudes", disse ela.

O líder Jonas emparedou Milena. Já Alberto recebeu oito votos no confessionário. Chaiany caiu na berlinda ao perder o Duelo de Risco. Ela teve direito ao contragolpe e puxou Maxiane. Cowboy vetou Chai da Prova Bate e Volta graças ao comando adquirido na "Máquina do Poder". O empresário conseguiu escapar do risco de eliminação.