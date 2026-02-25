Maxiane durante o 'Bate-Papo BBB' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Maxiane durante o 'Bate-Papo BBB'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 25/02/2026 07:38

Rio - Eliminada com 63,21% dos votos, Maxiane participou do "Bate-Papo BBB", do Globoplay, comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, na noite desta terça-feira (24), e assistiu a trechos de falas suas sobre Ana Paula, como "satanás" e "seu lugar não é aqui. Seu lugar é com uma camisa de força, fazendo tratamento psiquiátrico". A influenciadora digital reconheceu o peso das palavras em relação à jornalista.

"Muita raiva. Pesado, com certeza, mas era a raiva falando", admitiu Maxiane.

Maxiane assiste momentos dela falando que Ana Paula devia estar na camisa de força e reconhece que errou: “Era muita raiva” #BatePapoBBB

pic.twitter.com/ofD6tk25rX — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 25, 2026

Ela, ainda, comentou alguns 'flertes' entre Jonas, com quem trocou beijos no reality show, e Ana Paula no reality show. "Toda mulher sabe. Mas não me afetava porque eu tenho o Jonas como amigo. Eu não fui para o BBB para fazer casal, trocar sobre relações e discutir", destacou.

"Ana Paula, ela estuda. Ela é muito inteligente e fantástica. Porque ela estuda todas as possibilidades de atacar você. [...] E, aí, eu comecei a perceber esse movimento dela com o Jonas, e Samira também, instigando. Mas eu ficava com medo de externar isso e o povo pensar que eu estou exagerando ou perseguindo", completou.

Em seguida, a influenciadora falou sobre um possível relacionamento com o empresário fora da casa mais vigiada do Brasil. "Sei lá, eu acho que foi só beijo na festa. Mas, se ele quiser alguma coisa, estou aqui... Tenho uma admiração por ele muito grande, acredito que ele tenha por mim, mas a gente nunca trocou uma ideia sobre isso". O beijo do brother, inclusive, foi elogiado. "Uma delícia mesmo, é gostoso e quente".



Jonas e Marciele

Na entrevista, Maxiane conferiu os elogios e comentários que Jonas fazia sobre Marciele e o comportamento da sister em relação a ele. "Eu sou extremamente intuitiva. Eu já sabia que ia sair hoje. E eu já sentia isso, mas eu tinha medo de externalizar. Será que eu estou ficando maluca? Então, eu vi muito isso", disparou ela, que revelou se ficaria chateada se os dois de relacionassem. "Eu não pego os boys que as minhas amigas pegam. Eu ficaria chateada", confessou.

Meme da maquiagem derretida

A influenciadora descobriu que sua maquiagem derretida no reality virou meme. Na ocasião, a base usada por Maxiane não resistiu ao choro dela e escorreu pelo rosto. "Gente, a minha base não era resistente nesse dia. Eita, bagaceira. Você não pode nem sofrer em paz. Não pode nem ter seu momento de tristeza. Eu não acredito. Meu Deus, que resenha".