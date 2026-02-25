Internautas defenderam Samira após comentário de Solange Couto - Reprodução/Instagram

Internautas defenderam Samira após comentário de Solange Couto Reprodução/Instagram

Publicado 25/02/2026 16:46

Rio - Uma campanha em favor de Samira foi iniciada no X, antigo Twitter, após comentário de Solange Couto na casa do "BBB 26". Nesta quarta-feira (25), a hashtag "Samira Merece Respeito" ficou em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados da rede social devido uma fala da atriz.

"Muito obrigada. Eu não fui comer ainda, Samira, não é porque eu não quero comer o que você está fazendo, não. Eu não fui comer ainda porque eu não estou com fome, e, como eu como pouco, se eu comer sem vontade, eu vomito", explicou Solange. "É você já falou isso mesmo. Tranquilo, vai estar ali", respondeu Samira.

Na sequência, a integrante do grupo Camarote alfinetou a sister em conversa com Babu Santana. "Eu nasci do prazer, não nasci de estupro não. Vai para porr*. Pessoa quando é infeliz assim deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem!", disparou.

Solange chamou a Samira de fruto de est*pr0 ou “tr3p4d4 mal dada” por ter chamado ela pra almoçar, só porque ela não estava com vontade. É o fim dos tempos mesmo.#TeamSami #BBB26 pic.twitter.com/wWnkVl8Ppv — Samira (@samira_sagr) February 25, 2026

Os internautas se manifestaram sobre o episódio envolvendo o nome de Samira. "Gente?? O que me choca de verdade é uma mulher e mãe falando isso. Tô com nojo, me recuso a acreditar que isso saia impune", escreveu um internauta. "Essa não é a primeira fala problemática da Solange sobre as mulheres da casa", disse outro. "Solange e Babu estão se esforçando para se tornarem os maiores vilões de todos os tempos do 'BBB'", opinou um terceiro.

A equipe da atendente de bar emitiu uma nota de repúdio sobre o acontecimento. "É lamentável assistirmos a comentários que associam a origem de uma pessoa a um julgamento moral ou de caráter. Nosso papel é reforçar que essa informação não é verídica. Porém, para além disso, é importante lembrar que esse tipo de fala fere não apenas quem foi diretamente citada, mas também milhares de pessoas que carregam histórias marcadas por violência e que, ainda assim, constroem suas trajetórias com dignidade e coragem", afirmou.

O perfil da sister também chamou atenção para os casos de violência sexual contra a mulher. "Segundo o Ministério da Justiça, em 2025, o Brasil registrou um estupro a cada 6 minutos. Diante desse cenário, reduzir ou estigmatizar alguém a partir de uma narrativa de violência é reforçar preconceitos e perpetuar dores que deveriam ser combatidas com empatia, responsabilidade e informação", completou.

Já o perfil de Solange Couto esclareceu o comentário da atriz. "Embora ela tenha arriscado uma teoria questionável, esta, jamais vinculou a palavra 'estupro' à concepção de Samira, mas tão somente a sua própria, impondo à todos a obrigação de interpretação de suas falas nos limites de suas palavras, não sendo correta nenhuma tentativa de reinterpretar seu discurso de forma a atribuir-lhe acusações que não foram feitas."