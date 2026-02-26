’BBB 26’: Ana Paula opta por não cumprir desafio ao ser barrada novamente da festa do líder JonasReprodução de vídeo / X

Rio - Ana Paula optou por não cumprir o desafio após ser barrada novamente da festa do líder por Jonas no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, desta quarta-feira (25). Essa foi a segunda vez que a jornalista foi vetada pelo modelo.
Ao chegar no local do desafio, ela leu a mensagem que explicava a prova. "Você tem uma chance de ir à festa do líder. Para isso, precisa preencher todas as linhas das 50 páginas pautadas do caderno. Você deve seguir o modelo e copiar a frase: 'Por favor, deixe-me ir à festa do líder'. Não pode deixar nenhuma linha sem ser preenchida e todas as frases precisam ser escritas corretamente. Boa sorte".
Ana Paula, então, decide se deitar embaixo do pedestal onde estava o caderno do desafio. Mais tarde, Ana Paula risca o nome de Jonas do caderno e substitui por "quinta série", o apelido dado pela jornalista. "Quinta série! Ficou bom isso, pode falar. Tá legível?", dispara.

A sister falou que não tinha a intenção de conquistar o convite. "Precisa de ânimo, né? Acho que seria 'bom ânimo', não 'sorte'. Mas acho que eu vou dormir mesmo. Eu sou canhota. E essas festas... eu fico as horas dormindo. Eu já estava dormindo". "Muito bonito", disse ela, após folhear o caderno.
Ana Paula pôde retornar para a sede da casa mais vigiada do Brasil após o evento acabar. Ao voltar, encontrou os aliados, Milena, Juliano e Samira, que atualizaram a loira sobre os acontecimentos da festa do líder.