Jonas e Marciele deitam juntinhosReprodução de vídeo / TV Globo
Marciele chamou o Jonas pra deitar com ela e ele foi correndo #BBB26 pic.twitter.com/t7wHWB5gdM— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 27, 2026
Jonas e Marciele juntinhos #BBB26 pic.twitter.com/JFexhCzG9z— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 27, 2026
COMPLETAMENTE GAGS! Ana Paula e Milena chegam no Quarto do Líder para assistir Marciele e Jonas abraçados. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/CSkKRYSZLC— Big Brother Brasil (@bbb) February 27, 2026
Vale lembrar que após a eliminação, Maxiane falou da aproximação da amiga com Jonas e revelou se ficaria chateada caso os dois se relacionassem no reality show. "Eu não pego os boys que as minhas amigas pegam. Eu ficaria chateada", confessou.
O Juliano falando que não é normal a Marciele deitar junto com o Jonas, porque a Maxiane ficava com ele. O que não é normal é o próprio Juliano se incomodando com isso. Esse obsessão dele pelo Jonas parece amor platônico. #BBB26 pic.twitter.com/vlOqw9v2jE— Poc Mágica (@itolindoo) February 27, 2026