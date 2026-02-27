Jonas e Marciele deitam juntinhos - Reprodução de vídeo / TV Globo

Jonas e Marciele deitam juntinhosReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 27/02/2026 07:53 | Atualizado 27/02/2026 08:07

Rio - Corre aqui, Maxiane! Marciele convidou Jonas, com quem a ex-sister trocou beijos na casa, para deitar em sua cama na madrugada desta sexta-feira (27). O influenciador aceitou o convite e os dois ficaram abraçadinhos.

Tudo começou com uma brincadeira de Jordana. A advogada comentou que sentia falta de uma conchina. Gabriela, então, foi para a cama da sister, mas ela apontou: "conchinha de macho".

Marciele aproveitou para chamar Jonas para sua cama de casal. "Não fala duas vezes", disparou o brother. Os dois ficaram abraçadinhos, e cunhã reagiu: "Ai, que delícia". No outro canto do Quarto Sonho de Voar, Alberto Cowboy brincou: "É igual ficar contando moeda na frente de pobre".

Marciele chamou o Jonas pra deitar com ela e ele foi correndo #BBB26 pic.twitter.com/t7wHWB5gdM — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 27, 2026

Na cama, Jonas deu um beijinho em Marciele e ainda ganhou um carinho da sister.



Alerta fofoca



Com Breno e Juliano no quarto do líder, Samira se surpreendeu ao ver Marciele e Jonas Sulzbach deitados juntos. "Estão abraçados", disse a atendente de bar, que pediu para o dançarino chamar Ana Paula e Milena para verem a cena. Ele, então, foi até o Quarto Sonho da Eternidade. "Jonas está abraçado na Marciele, na cama, deitados juntos. Corre", disparou o brother. Ana Paula e Milena subiram as escadas correndo.



COMPLETAMENTE GAGS! Ana Paula e Milena chegam no Quarto do Líder para assistir Marciele e Jonas abraçados. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/CSkKRYSZLC — Big Brother Brasil (@bbb) February 27, 2026

"O sonho da Marciele sempre foi o quinta série", comentou a jornalista. "A Maxiane sai e a amiga dela vai e deita com o macho que ela estava pegando", declarou Juliano.