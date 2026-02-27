Jonas e Marciele deitam juntinhosReprodução de vídeo / TV Globo

Rio - Corre aqui, Maxiane! Marciele convidou Jonas, com quem a ex-sister trocou beijos na casa, para deitar em sua cama na madrugada desta sexta-feira (27). O influenciador aceitou o convite e os dois ficaram abraçadinhos. 
fotogaleria
Jonas e Marciele deitam juntinhos - Reprodução de vídeo / TV Globo
Tudo começou com uma brincadeira de Jordana. A advogada comentou que sentia falta de uma conchina. Gabriela, então, foi para a cama da sister, mas ela apontou: "conchinha de macho".
Marciele aproveitou para chamar Jonas para sua cama de casal. "Não fala duas vezes", disparou o brother. Os dois ficaram abraçadinhos, e cunhã reagiu: "Ai, que delícia". No outro canto do Quarto Sonho de Voar, Alberto Cowboy brincou: "É igual ficar contando moeda na frente de pobre".
Na cama, Jonas deu um beijinho em Marciele e ainda ganhou um carinho da sister.
Alerta fofoca
Com Breno e Juliano no quarto do líder, Samira se surpreendeu ao ver Marciele e Jonas Sulzbach deitados juntos. "Estão abraçados", disse a atendente de bar, que pediu para o dançarino chamar Ana Paula e Milena para verem a cena. Ele, então, foi até o Quarto Sonho da Eternidade. "Jonas está abraçado na Marciele, na cama, deitados juntos. Corre", disparou o brother. Ana Paula e Milena subiram as escadas correndo.
"O sonho da Marciele sempre foi o quinta série", comentou a jornalista. "A Maxiane sai e a amiga dela vai e deita com o macho que ela estava pegando", declarou Juliano. 
Vale lembrar que após a eliminação, Maxiane falou da aproximação da amiga com Jonas e revelou se ficaria chateada caso os dois se relacionassem no reality show. "Eu não pego os boys que as minhas amigas pegam. Eu ficaria chateada", confessou. 