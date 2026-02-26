Participantes disputaram a fase inicial da Prova do Líder - Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 26/02/2026 18:30

Rio - A primeira fase da Prova do Líder foi realizada na tarde desta quinta-feira (26) no "BBB 26". Solange Couto, Milena, Breno, Babu Santana, Jonas Sulzbach e Leandro se classificaram para a etapa final que acontecerá durante o programa ao vivo.

Tadeu Schmidt explicou as regras da dinâmica. "O objetivo é fazer mais pontos que o seu adversário no duelo. Você vai pegar uma bolinha, vai colocar ali no início da rampa. E aí, a roleta vai estar rodando, você vai apertar esse botão que está à direita do dummy. Apertou o botão, soltou a bolinha. Cada um começa tendo direito a três lançamentos. Quem fizer mais pontos, avança para a final. Mas, alguém vai ganhar a bolinha extra", disse o apresentador.

Fizeram menos pontos Ana Paula Renault, Jordana, Gabriela, Marciele, Alberto Cowboy, Juliano Floss e Chaiany. Com isso, os outros sete integrantes do reality show irão para a última etapa da disputa pela liderança e ter a chance de garantir imunidade.

Vale lembrar que o próximo paredão será falso . O participante escolhido pelo público não deixará o reality show e ganhará acesso ao Quarto Secreto, onde poderá acompanhar informações estratégicas sobre os adversários.