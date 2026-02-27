Samira vence a prova do líderReprodução de vídeo / TV Globo
BBB 26: Samira vence a prova do líder e revela alvo
Sister se emociona ao ver a foto da família e do cachorro
'BBB 26': Saiba os finalistas da segunda etapa da Prova do Líder
Sete participantes irão disputar a liderança no programa ao vivo
'BBB 26' terá paredão falso na próxima semana; entenda a dinâmica
Novidade foi anunciada por Tadeu Schmidt na tarde desta quinta-feira (26)
BBB 26: Juliano chora depois de conversa com Marciele: 'Abriu uma ferida'
Dançarino recebeu o apoio de Milena e Samira
'BBB 26': Ana Paula opta por não cumprir desafio ao ser barrada novamente da festa do líder Jonas
Jornalista foi vetada pelo modelo pela segunda vez, nesta quarta-feira (25)
'BBB 26': Babu forma aliança com rivais em plano contra Ana Paula e Milena
Brother traçou ideia para provocar reação que prejudique as sisters no jogo