Samira vence a prova do líderReprodução de vídeo / TV Globo

Rio - Samira é a nova líder do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. A sister levou a melhor na disputa, na noite desta quinta-feira (26). Sendo assim, ela está imune e poderá indicar um participante ao paredão, neste domingo (1º). Com a vitória, a atendente de bar ainda pôde eleger seu VIP. Os eleitos foram: Ana Paula Renault, Breno, Juliano Floss e Milena.
A prova foi dividida em duas etapas. Em cada uma delas o participante deveria jogar três bolas de uma rampa em apenas 60 segundos. Samira obteve a maior pontuação e conquistou a liderança. 
No quarto do líder, a sister se emocionou ao ver a foto da família e de seu cachorro Lindolfo. Ela também se surpreendeu ao ver uma foto da reação de outros participantes com sua vitória na prova. A sister se surpreendeu com o comportamento de Solange, e Ana Paula reagiu: "Olha a cara dela ali!". Juliano disparou: "Uma coisa é ficar triste porque perdeu a prova, outra coisa é você ficar assim". 
Em conversa com os aliados, Samira revelou que pretende indicar Alberto ao paredão. "Tenho justificativa suficiente", disse. Vale lembrar que nesta semana a berlinda será falsa. 