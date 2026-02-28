BBB 26 tem beijão de Jonas e Marciele, barraco entre brothers e show de DilsinhoReprodução / Instagram
Antes da liberação da pista de dança, Tadeu pediu um sorteio que definiu dois líderes de grupo: Alberto Cowboy e Jordana. Na escolha dos integrantes, Breno acabou não sendo selecionado por nenhum dos dois. Como consequência, o brother foi exilado na sala da casa, com um colchonete no chão, sem poder circular pelos outros ambientes, exceto o banheiro. Apesar do isolamento, ele recebeu a promessa de um poder surpresa, que deve ter impacto no jogo, ainda que venha acompanhado de desvantagens.
Com o início da festa, o clima de descontração deu lugar a momentos de tensão. Após o show, Dilsinho permaneceu um tempo ao lado dos participantes e presenciou um desentendimento entre Milena e Jonas Sulzbach. A confusão começou quando Jonas preparou um drink para o cantor e teria oferecido bebida a Samira. Milena se incomodou com a situação e acusou o colega de adotar uma postura diferente em relação à sister, ao relembrar episódios anteriores em que, segundo ela, Samira teria sido impedida de beber.
Em tom exaltado, Milena insinuou que a mudança de comportamento poderia ter relação com o medo do Paredão. Surpreso com o clima, Dilsinho comentou: “Rapaz… muita coisa que acontece. Meu Deus do céu…”. Jonas rebateu as acusações e afirmou que Milena já teria mentido sobre o consumo de bebida em outras ocasiões.
Em meio às farpas, o romance ganhou espaço. Jonas Sulzbach e Marciele trocaram beijos na pista de dança e chamaram a atenção dos colegas. “Tô super apaixonada nele”, declarou a Cunhã, pouco antes de o casal finalmente assumir o clima. A cena repercutiu na casa, especialmente pela amizade que Marciele mantinha com Maxiane, eliminada na última terça-feira (24). Milena e Juliano ironizaram o momento. “Talarica”, disseram, enquanto filmavam os dois.
Ana Paula também fez comentários sobre o novo casal e chegou a provocar Jordana, ao sugerir que o beijo poderia ter causado desconforto, já que a sister também demonstraria interesse em Jonas. Jordana negou. “A senhora é muito correta”, respondeu Ana Paula, em tom de deboche.
A madrugada ainda reservou outros momentos de intimidade. Gabriela se aproximou de Chaiany e brincou sobre o futuro fora do programa. “Quero ver o que tu vai fazer com a fila de mulher lá atrás de tu!”, disse, antes de as duas trocarem selinhos, sob olhares atentos dos demais brothers.
