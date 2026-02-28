BBB 26 tem beijão de Jonas e Marciele, barraco entre brothers e show de Dilsinho - Reprodução / Instagram

Publicado 28/02/2026 08:50

Rio - A festa da última sexta-feira (27) no "Big Brother Brasil 26" reuniu romance, tensão e reviravoltas que movimentaram a casa ao longo da madrugada. O evento teve show de Dilsinho e foi antecedido por uma dinâmica inédita, anunciada por Tadeu Schmidt, que surpreendeu os participantes.



Antes da liberação da pista de dança, Tadeu pediu um sorteio que definiu dois líderes de grupo: Alberto Cowboy e Jordana. Na escolha dos integrantes, Breno acabou não sendo selecionado por nenhum dos dois. Como consequência, o brother foi exilado na sala da casa, com um colchonete no chão, sem poder circular pelos outros ambientes, exceto o banheiro. Apesar do isolamento, ele recebeu a promessa de um poder surpresa, que deve ter impacto no jogo, ainda que venha acompanhado de desvantagens.



Com o início da festa, o clima de descontração deu lugar a momentos de tensão. Após o show, Dilsinho permaneceu um tempo ao lado dos participantes e presenciou um desentendimento entre Milena e Jonas Sulzbach. A confusão começou quando Jonas preparou um drink para o cantor e teria oferecido bebida a Samira. Milena se incomodou com a situação e acusou o colega de adotar uma postura diferente em relação à sister, ao relembrar episódios anteriores em que, segundo ela, Samira teria sido impedida de beber.



Em tom exaltado, Milena insinuou que a mudança de comportamento poderia ter relação com o medo do Paredão. Surpreso com o clima, Dilsinho comentou: “Rapaz… muita coisa que acontece. Meu Deus do céu…”. Jonas rebateu as acusações e afirmou que Milena já teria mentido sobre o consumo de bebida em outras ocasiões.

dilsinho vivenciou uma experiência ao vivo que muitos brasileiros gostariam: uma briga #bbb26 pic.twitter.com/4zAWpq8Sbo — gentalha adv da renault (@gencarloss) February 28, 2026

Em meio às farpas, o romance ganhou espaço. Jonas Sulzbach e Marciele trocaram beijos na pista de dança e chamaram a atenção dos colegas. "Tô super apaixonada nele", declarou a Cunhã, pouco antes de o casal finalmente assumir o clima. A cena repercutiu na casa, especialmente pela amizade que Marciele mantinha com Maxiane, eliminada na última terça-feira (24). Milena e Juliano ironizaram o momento. "Talarica", disseram, enquanto filmavam os dois.

VEIO AÍ! Marciele e Jonas protagonizam beijaço na #FestaBBB #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/MJjHaLwzAa — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2026



Ana Paula também fez comentários sobre o novo casal e chegou a provocar Jordana, ao sugerir que o beijo poderia ter causado desconforto, já que a sister também demonstraria interesse em Jonas. Jordana negou. “A senhora é muito correta”, respondeu Ana Paula, em tom de deboche.



Ana Paula também fez comentários sobre o novo casal e chegou a provocar Jordana, ao sugerir que o beijo poderia ter causado desconforto, já que a sister também demonstraria interesse em Jonas. Jordana negou. "A senhora é muito correta", respondeu Ana Paula, em tom de deboche.

A madrugada ainda reservou outros momentos de intimidade. Gabriela se aproximou de Chaiany e brincou sobre o futuro fora do programa. "Quero ver o que tu vai fazer com a fila de mulher lá atrás de tu!", disse, antes de as duas trocarem selinhos, sob olhares atentos dos demais brothers.