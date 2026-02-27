Edilson Capetinha pede desculpas em primeiro vídeo após expulsão do 'BBB 26' - Reprodução / Instagram

Edilson Capetinha pede desculpas em primeiro vídeo após expulsão do 'BBB 26'Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2026 19:50

Rio - O ex-jogador de futebol Edilson Capetinha publicou, nesta quinta-feira (26), o primeiro vídeo em suas redes sociais desde a expulsão do "BBB 26". No registro, ele agradece o apoio que recebeu fora da casa e pede desculpas por atitudes e falas durante sua participação no reality.



Edilson deixou o programa no dia 14 de fevereiro após uma discussão acalorada com Leandro Boneco, episódio que resultou em contato físico e motivou a decisão da produção.



“Primeira vez que estou falando aqui depois que eu saí do BBB. É um vídeo de agradecimento a todos os meus fãs, amigos, família, equipe e a todos os que torceram por mim... Tive a oportunidade de estar com o povo agora, que me abraçou de uma maneira tão legal, me senti especial”, afirmou.



No vídeo, o ex-atacante também comentou a forma como conduziu o jogo dentro da casa e reconheceu excessos. Segundo ele, a participação no programa aconteceu de forma emocional e verdadeira.



“Joguei com o meu coração. Não poderia deixar de vir aqui agradecer. Estou muito feliz por saber que tem muita gente do meu lado. Pude assistir algumas cenas e quero aproveitar a oportunidade para pedir desculpas por algumas palavras que falei lá dentro do BBB. A gente acerta e a gente erra, mas o mais importante, as pessoas me conheceram de verdade”, declarou.



Edilson ainda ressaltou que a experiência no reality teve como objetivo apresentar ao público quem ele é fora dos campos. “Entrei lá também para isso, para as pessoas conhecerem o Edílson da Silva Ferreira. Acho que foi legal! Não podia deixar de fazer esse vídeo de agradecimento a vocês”, concluiu.



