Ana Paula se desentende com Samira - Reprodução / TV Globo

Ana Paula se desentende com SamiraReprodução / TV Globo

Publicado 01/03/2026 12:00

Rio - O clima voltou a pesar no "BBB 26" na manhã deste domingo (1º), quando Ana Paula Renault fez críticas à postura de Samira em conversa com Milena. O desabafo ocorre após uma sequência de atritos entre as sisters envolvendo a indicação ao Paredão, a atuação do Anjo Alberto Cowboy e divergências sobre versões apresentadas ao longo do sábado (28).

“Ela vem fazer teatro só porque é bonitinha e chora? Car*lh*, tia Milena! Eu que não choro na frente dos outros, agora eu que vou ser a bruxa”, disparou a jornalista, ao comentar o comportamento da atendente de bar depois da discussão mais recente.

Entenda a origem da briga

A tensão teve início na noite de sábado (28) no quarto. Criticada por Ana Paula e Milena por suposta indecisão sobre sua indicação ao Paredão como Líder, Samira decidiu procurar a jornalista para esclarecer a situação. O diálogo, no entanto, ampliou o conflito.

“Eu não estava em dúvida”, afirmou Samira, ao tentar se explicar. A fala foi interrompida por Ana Paula, que rebateu: “Você estava, sim”. Irritada, a sister pediu a palavra: “Ana, de novo, posso terminar de falar?”.

Durante a conversa, Samira relembrou o momento em que deixou o quarto após ouvir o comentário de que Alberto Cowboy estaria “comendo o cérebro” dela. A expressão virou ponto central da discussão. Para Ana Paula, o comportamento do brother teria deixado a Líder insegura. “Ele te deixou insegura em dois momentos. Comer cérebro é deixar insegura”, afirmou.

A resposta de Samira veio em tom emocionado. “Ele não comeu meu cérebro”, disse, antes de cair no choro.

Antes da treta, Ana Paula, Juliano Floss e Milena já haviam debatido a indicação de Samira. A Líder cogitava mandar Alberto Cowboy ao Paredão, mas passou a demonstrar dúvidas depois da vitória do mineiro na Prova do Anjo. As incertezas foram compartilhadas com Milena e repassadas ao grupo.

Durante a conversa, Ana Paula destacou que Alberto, como Anjo, teve a chance de colocar a Líder direto no Monstro e optou por não fazê-lo, por estratégia. Ao ser questionada sobre a mudança de discurso, Samira negou ter voltado atrás. “Então por que você voltou atrás? Por que ele ganhou o Anjo?”, questionou a jornalista.

Críticas retomadas na manhã seguinte

Na manhã de domingo, o assunto voltou à tona. Em conversa com Milena, Ana Paula afirmou que Samira perdeu a razão ao não assumir publicamente a dúvida. “Ela sentou lá e falou que estava em dúvida. Perdeu ainda mais a razão quando falou que Juliano comeu o cérebro dela”, disse, ao afirmar que estava cansada da situação.

Milena tentou ponderar e defendeu o direito à incerteza. “Eu não gostaria de alguém me pilhando, eu posso ter o benefício da dúvida”, afirmou. Ana Paula rebateu: “Aí você vira e fala: ‘Estou na dúvida mesmo’”.

A jornalista ainda ironizou a forma como Samira teria conversado com Breno após a confusão e criticou o que chamou de encenação. “Ela comete um erro, volta atrás e toda ação tem sua consequência. Ela vem pra cá, coloca a gente em xeque e faz show?”, questionou.