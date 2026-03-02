Alberto, Breno e Jordana estão no paredão falsoReprodução de vídeo / TV Globo

Rio - O paredão falso do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, foi formado na noite deste domingo (2). Alberto, Breno e Jordana estão na berlinda e não sabem que, nesta semana, o mais votado irá para o Quarto Secreto da casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (4). 
O paredão foi formado da seguinte maneira: na última sexta-feira (27), Breno sobrou na dinâmica do "Exilado" e teve que passar um dia morando na área externa da casa. No sábado (28), ele teve que indicar um participante ao paredão e trocar de lugar com ele. O brother optou por Cowboy.
Anjo da semana, Alberto imunizou Jonas, neste domingo. A líder Samira indicou Jordana. "Não é novidade e estamos sempre nos engalfinhando", justificou a atendente de bar. Com seis votos, Marciele foi a mais votada pela casa. Jordana teve direito a um contragolpe e puxou Breno. "Ele já deixou muito claro que somos alvo um do outro aqui", explicou a advogada. 
Albert, Breno e Marciele disputaram a prova "bate e volta". A cunhã levou a melhor e escapou da berlinda. Alberto, Breno e Jordana estão no paredão falso. 
Quem deve ir para o quarto secreto? Vote! 