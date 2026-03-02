Alberto, Breno e Jordana estão no paredão falsoReprodução de vídeo / TV Globo
Alberto, Breno e Jordana estão no paredão falso do 'BBB 26'; quem deve ir para o quarto secreto?— Jornal O Dia (@jornalodia) March 2, 2026
'BBB 26': Ana Paula Renault chora ao falar sobre morte da mãe em acidente
Maria da Conceição Machado Renault faleceu em 1998
'BBB 26': Marciele beija Jonas e reação do brother vira assunto na web
Cunhã-poranga se empolgou ao se salvar no Paredão
BBB 26: Alberto, Breno e Jordana estão no paredão falso
Um dos competidores irá para o Quarto Secreto nesta terça-feira (4)
'BBB 26': 'Muita prepotência', afirma Babu Santana sobre Ana Paula Renault
Ator aproveitou para contar a Leandro e Solange Couto o que pensa da mineira
'BBB 26': Ana Paula critica Samira após briga: 'Só porque é bonitinha e chora'
Sisters discutem devido a divergências no jogo; entenda
'BBB 26': Breno manda Cowboy ao paredão falso e troca de lugar no exílio
Após sobrar na dinâmica, o biólogo ganhou o poder de emparedar um rival