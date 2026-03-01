Babu Santana critica Ana Paula RenaultFoto: Reprodução / TV Globo
'BBB 26': 'Muita prepotência', afirma Babu Santana sobre Ana Paula Renault
Ator aproveitou para contar a Leandro e Solange Couto o que pensa da mineira
'BBB 26': 'Muita prepotência', afirma Babu Santana sobre Ana Paula Renault
Ator aproveitou para contar a Leandro e Solange Couto o que pensa da mineira
'BBB 26': Ana Paula critica Samira após briga: 'Só porque é bonitinha e chora'
Sisters discutem devido a divergências no jogo; entenda
'BBB 26': Breno manda Cowboy ao paredão falso e troca de lugar no exílio
Após sobrar na dinâmica, o biólogo ganhou o poder de emparedar um rival
'BBB 26' tem beijão de Jonas e Marciele, barraco entre brothers e dinâmica que isola participante
Festa desta sexta-feira (27) rendeu grandes acontecimentos; saiba tudo
Edilson Capetinha publica primeiro vídeo fora do 'BBB 26' e admite erros
Ex-jogador de futebol foi expulso do reality da Globo após emburrar Leandro Boneco
Novo casal? Jonas e Marciele deitam juntinhos: 'Que delícia'
Samira, Breno, Juliano e Milena assistem à cena do quarto do líder
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.