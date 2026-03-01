Babu Santana critica Ana Paula RenaultFoto: Reprodução / TV Globo

Rio - Após ouvir uma conversa de Ana Paula Renault e Breno, neste domingo (1º), Babu Santana não poupou críticas à jornalista. O ator aproveitou para contar a Leandro e Solange Couto o que pensa da mineira.
"Ai, meu Deus do céu, é muita prepotência. Cara, as pessoas me chamaram de prepotente por muito menos", criticou.
Solange perguntou o que houve para o colega de profissão, que explicou: "Ou ela está falando da Chai Chai [Chaiany] ou da Samira. Ela acredita que ajuda as pessoas. Gente... Que sempre ajudou, aí fiquei na dúvida se era a Chai Chai ou a Samira".
"Deve ser eu, porque ela acha que me ajudou, foi uma das coisas que falou para mim lá embaixo, no quarto Voar", questionou Solange. "Ela ajuda quem aqui dentro?", rebateu Babu.
O ator continuou discordando de Solange, que disse acreditar que ela era o assunto. "Não, ela falou que acha que foi grosseria. Eles não debatem mais sobre a gente, eles debatem entre eles. Teve um arranca-rabo dela com Samira. Brasil, vocês que sabem, essa pessoa soberba, desumilde. É barraco que vocês querem? A gente também sabe fazer, mas com mais criatividade", afirmou o artista. 