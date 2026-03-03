Daniel Cady fala sobre estado de saúde de Ivete SangaloReprodução de vídeo
Ex-marido de Ivete tranquiliza fãs sobre estado de saúde da cantora: 'Mulher de aço'
Artista passou por uma cirurgia no rosto após sofrer queda
'BBB 26': 'Sincerão' termina com briga entre Ana Paula e Babu
Participantes protagonizaram embate após trocarem a acusação de 'maior traidor da casa'
Vencedor do paredão falso do 'BBB 26' poderá levar alguém para o Quarto Secreto; saiba mais
Novidade foi anunciada por Tadeu Schmidt nesta segunda-feira (2)
'BBB 26': Ana Paula Renault chora ao falar sobre morte da mãe em acidente
Maria da Conceição Machado Renault faleceu em 1998
'BBB 26': Marciele beija Jonas e reação do brother vira assunto na web
Cunhã-poranga se empolgou ao se salvar no Paredão