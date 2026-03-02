Ivete Sangalo revela que quebrou dois ossos do rosto e precisou de cirurgia - Reprodução / Instagram

Publicado 02/03/2026 19:56

Rio - Ivete Sangalo usou as redes sociais nesta segunda-feira (2) para falar sobre o acidente doméstico que sofreu na última quarta-feira (25) e que resultou em uma cirurgia no rosto. Em live feita diretamente do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a cantora contou que quebrou dois ossos na região da maçã do rosto após uma queda.



Com o rosto inchado por causa do procedimento realizado no domingo (1), Ivete tranquilizou os fãs e afirmou que passa bem. “Tanto amor que recebi… Fizemos a cirurgia domingo de manhã, passei o dia repousando, uma orientação médica, mas quero contar de uma forma objetiva porque sei que muita gente está querendo saber”, disse.



Segundo a artista, o acidente aconteceu após um episódio de síndrome vasovagal, condição que pode provocar desmaios em situações de queda de pressão, estresse ou desidratação. “Caí, quebrei esses dois ossos”, contou, apontando para o rosto e citando o osso zigomático, responsável pela proeminência das maçãs do rosto e parte da órbita ocular.



Logo após a queda, Ivete foi levada ao Hospital Aliança, em Salvador. “Eu cheguei meio desacordada, porque a pancada foi forte”, relembrou. Depois, seguiu para São Paulo, onde passou pela cirurgia com um especialista em face, acompanhada pela equipe do Sírio-Libanês.



“Foi uma lesão grave, bastante importante, mas poderia ter sido pior. Poderia ter batido a cabeça em um lugar mais crítico. Foi um livramento”, declarou. A cantora explicou que o procedimento reconectou o osso à estrutura original e que o inchaço faz parte do pós-operatório. “Houve uma ruptura do osso e ele foi anexado de volta à sua estrutura original. Esse inchaço é natural, porque houve cirurgia, vasos cortados. Mas está tudo bem”, garantiu.



Mesmo após o acidente, Ivete manteve compromissos profissionais e se apresentou no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, na sexta-feira (27), com um hematoma visível no olho. “Sou uma mulher muito responsável. Fui sempre aconselhada pelos médicos e estava segura de que poderia cumprir com o meu papel”, afirmou durante a transmissão.



A cantora contou ainda que fará ajustes na rotina após o diagnóstico da síndrome vasovagal. “Descobri essa condição do vasovagal, já estou medicada e tenho terapias a fazer. Uma delas é a meditação e também uma recalculação da rota. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo, sou muito agitada”, disse.



Ao final da live, Ivete deixou um alerta ao público. “Para você que sente tontura quando levanta rápido demais, sensação de desmaio, faça seus exames. Fiz exames de coração, cabeça, corpo, tudo perfeito. Saúde é o nosso maior bem”, afirmou. Em tom de agradecimento, concluiu: “Estou muito agradecida a Deus por ter sido um livramento. Estou bem assistida, me recuperando e muito feliz com o carinho de vocês”.