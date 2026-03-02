Monica Iozzi é internada após quadro de afasia - Reprodução / Instagram

Publicado 02/03/2026 16:51

Rio - A atriz e apresentadora Monica Iozzi, de 44 anos, revelou nesta segunda-feira (2) que ficou internada por uma semana após apresentar um quadro de afasia. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela contou que já está bem e prestes a deixar o hospital.



Segundo Monica, a internação começou no Hospital Israelita Albert Einstein e, depois, seguiu no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde permaneceu sob observação médica. A artista explicou que o problema surgiu após uma reação adversa a um medicamento, o que afetou temporariamente sua comunicação.



“Queridos, queridas, eu estou internada há uma semana. Hoje, ainda bem, é meu último dia aqui de internação, mas agora tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Eu tive um quadro de afasia. É um quadro que você tem uma reação a um remédio e o seu corpo não responde. É uma coisa muito louca”, disse ela no vídeo.



Monica reforçou que o quadro é passageiro e afirmou que já se prepara para voltar para casa. Por orientação médica, a atriz precisou cancelar sua participação no quadro "Lip Sync", do Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck. Ela contou que ficou abalada com a ausência no programa e aproveitou para explicar que o vídeo recente em que aparece cortando o cabelo foi gravado antes da internação, como uma tentativa de manter leveza durante um momento difícil.



A publicação recebeu uma série de mensagens de apoio de amigos e colegas famosos. Joaquim Lopes comentou: “Monica! Meu Deus. Melhoras”. Monica Martelli e Mel Lisboa escreveram “Melhoras, querida”. Gloria Pires desejou "uma recuperação rápida e completa”, enquanto Karine Teles reforçou: “Melhoras! Se cuida”. Nathalia Dill se mostrou chocada: "Amigaaaa", disse.





O que é afasia



A afasia é uma disfunção que compromete a capacidade de comunicação, com impacto na fala, na compreensão da linguagem, na leitura e na escrita. O problema surge quando áreas do cérebro responsáveis pela linguagem sofrem alguma alteração ou dano, situação comum em casos de AVC, lesões cerebrais ou outras condições neurológicas. A afasia pode afetar parte ou toda a habilidade de se expressar ou compreender mensagens, sem relação direta com a inteligência do paciente.