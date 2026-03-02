Milena e sua irmã gêmea Mile - Reprodução Instragram

Publicado 02/03/2026 17:26 | Atualizado 02/03/2026 17:27

Rio - A visibilidade conquistada com a participação de Milena no “BBB 26” abriu novas portas para Mile Moreira, e ela pretende ir além das campanhas publicitárias feitas recentemente para marcas brasileiras. A influenciadora está na disputa por uma das vagas do reality show “Immigrant Reality”, produção que será gravada em Orlando, na Flórida. Assista:





O anúncio da candidatura foi feito nas redes sociais, onde Mile publicou o vídeo de inscrição e falou sobre o desejo de mostrar ao público um lado ainda pouco conhecido. Na gravação, ela afirma que quer assumir o papel de protagonista da própria trajetória e usar o programa como vitrine para sua história.



Morando nos Estados Unidos desde 2020, Mile vive atualmente em Massachusetts e conquistou o green card no ano passado. A mudança aconteceu após o nascimento da filha, momento que, segundo ela, motivou a decisão de recomeçar fora do Brasil. Desde então, as irmãs gêmeas não se reencontraram presencialmente.



Ao recordar o início da vida no exterior, a influenciadora destacou os desafios enfrentados. Sem dominar o inglês, longe da família e sem rede de apoio, ela afirma que precisou apostar na coragem e no trabalho para construir o que tem hoje.



O “Immigrant Reality” é liderado pelos empresários brasileiros Tiago Alves e Helenn Chris e reunirá 15 participantes. O vencedor levará 100 mil dólares, cerca de R$ 518 mil na cotação atual.



Com lançamento previsto para maio, o programa será exibido no YouTube e em uma plataforma própria de pay-per-view. As provas vão reproduzir situações comuns à rotina de imigrantes, incluindo negociação de salário, abertura de negócios de forma legal, cuidados para evitar fraudes financeiras e etapas do processo de regularização migratória.