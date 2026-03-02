Virginia aposta em look de R$ 8,5 mil em jogo de Vini Jr. - Reprodução Instagram

Virginia aposta em look de R$ 8,5 mil em jogo de Vini Jr.Reprodução Instagram

Publicado 02/03/2026 16:06

Rio - Virginia Fonseca, 26 anos, escolheu um visual de luxo para assistir a mais uma partida de Vini Jr. em Madri, na Espanha. A influenciadora esteve no Estádio Santiago Bernabéu nesta segunda-feira (2), onde acompanhou o confronto entre Real Madrid e Getafe usando uma camiseta oversized da Balenciaga.

O modelo é o Decote V 3B Football Oversized, confeccionado em jérsei brilhante na cor azul-royal, com detalhes em branco e proposta estética inspirada no universo esportivo. A peça, que combina referências do futebol com a alta moda, é vendida por R$ 8.500 no site da grife.

Antes de sair para o estádio, Virginia compartilhou fotos nas redes sociais e escreveu: “Pronta para ver meu amor jogar”. A empresária está há alguns dias na capital espanhola, na casa do jogador, e costuma acompanhar de perto as partidas do atacante brasileiro sempre que está na Europa.