Zé Felipe quebra silêncio após boatos sobre tatuagem íntima e mostra resultado Reprodução / X

Publicado 02/03/2026 13:19 | Atualizado 02/03/2026 13:22

Rio - Zé Felipe, de 28 anos, decidiu colocar um ponto final nos comentários que circularam nas redes sociais nos últimos dias a respeito de uma suposta tatuagem íntima. O cantor, que recentemente exibiu novos desenhos na pele, virou alvo de especulações depois que um coração com traços chamou a atenção dos seguidores por aparentar estar em uma região próxima à virilha.

Diante da curiosidade e das teorias, o filho de Leonardo respondeu ao ser questionado por um internauta. “Fez tattoo perto do [ânus] mesmo ou é fake news?”, perguntou o seguidor. Sem rodeios, o cantor negou: “Fiz não. Fiz essa aqui: Maria Alice, Maria Flor e José [no braço], e essa [no quadril]. Perto do toba, não”.A movimentação em torno das tatuagens não é novidade na vida do artista. No fim de 2025, Zé Felipe apareceu com um curativo no pescoço e levantou rumores de que teria removido as iniciais de Virginia Fonseca, mãe de seus três filhos. À época, ele vivia um relacionamento com Ana Castela, o que alimentou ainda mais as especulações.As homenagens, no entanto, haviam sido feitas durante uma live em janeiro de 2023, quando Virginia e Zé Felipe tatuaram os nomes um do outro. Mais tarde, a influenciadora optou por iniciar a remoção do apelido do cantor do pescoço e comentou abertamente sobre o processo. Ela relatou que o tratamento a laser foi doloroso, mas necessário naquele momento.