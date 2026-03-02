Zé Felipe quebra silêncio após boatos sobre tatuagem íntima e mostra resultado Reprodução / X
Diante da curiosidade e das teorias, o filho de Leonardo respondeu ao ser questionado por um internauta. “Fez tattoo perto do [ânus] mesmo ou é fake news?”, perguntou o seguidor. Sem rodeios, o cantor negou: “Fiz não. Fiz essa aqui: Maria Alice, Maria Flor e José [no braço], e essa [no quadril]. Perto do toba, não”.
A movimentação em torno das tatuagens não é novidade na vida do artista. No fim de 2025, Zé Felipe apareceu com um curativo no pescoço e levantou rumores de que teria removido as iniciais de Virginia Fonseca, mãe de seus três filhos. À época, ele vivia um relacionamento com Ana Castela, o que alimentou ainda mais as especulações.
As homenagens, no entanto, haviam sido feitas durante uma live em janeiro de 2023, quando Virginia e Zé Felipe tatuaram os nomes um do outro. Mais tarde, a influenciadora optou por iniciar a remoção do apelido do cantor do pescoço e comentou abertamente sobre o processo. Ela relatou que o tratamento a laser foi doloroso, mas necessário naquele momento.
Alguém prestou atenção na tatuagem do Zé Felipe? pic.twitter.com/sTyAKwzeCy— Zé Gueroba (@zfcoments) March 2, 2026
