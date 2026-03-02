Justin Bieber comemora aniversário e se declara para Hailey Bieber - Reprodução / Instagram

Publicado 02/03/2026 10:35

Rio - Felicidades! Justin Bieber completou 32 anos neste domingo (1º) e compartilhou registros da celebração intimista nas redes sociais. O dono do sucesso "Baby" também se declarou para a mulher, Hailey Bieber, de 29.

"Não há ninguém com quem eu preferiria passar meu aniversário", escreveu o cantor na legenda da publicação, em texto traduzido do inglês para o português. A comemoração contou com bolo e velinhas, que foram assopradas pelo aniversariante. O casal, ainda, posou juntinho.

O cantor e a modelo tornaram o relacionamento público em 2016. Após se separarem, reataram o relacionamento em 2018. Neste mesmo ano, noivaram e casaram. Eles são pais de Jack, de 1 ano.