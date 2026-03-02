Juliette - Reprodução de vídeo

JulietteReprodução de vídeo

Publicado 02/03/2026 07:54

Rio - Juliette compartilhou um vídeo no Instagram, neste domingo (2), em que aparece pilotando uma moto, avaliada em cerca de R$ 139 mil. Nas imagens, a influenciadora digital e campeã do "BBB 21" mostra suas habilidades sobre duas rodas e ainda tirou o bumbum do assento em um momento do passeio.

Na legenda da publicação, ela usou um coração. Kaique Cerveny, namorado de Juliette, reagiu: "Posso andar na sua garupa um dia?", perguntou.

Famosos e fãs também comentaram o vídeo: "Cara, eu amo essa skinnnn", disse Tati Machado. "Eita menina, joga pra lua", afirmou Hariany. "Ela arrasa mesmo", opinou um usuário da rede social. "Motoqueira é ela", disparou outro.

Confira:







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Juliette (@juliette)

