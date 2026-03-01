Chay Suede pratica canoa havaiana em folga nas gravações de 'Mania de Você' - Dan Delmiro / Agnews

Publicado 01/03/2026 20:48

Rio - O ator Chay Suede também chama atenção pela beleza e pelo corpo. Treinador do artista, Fabio Aquino revela alguns detalhes dos exercícios que passava para Chay. Além da musculação, o capixaba precisa cumprir uma rotina com cardio, boxe e funcional.

"Os treinos envolviam agilidade, explosão, coordenação, força, equilíbrio e modalidades. Exercícios de fortalecimento core, quadril. Sempre deixando os ombros fortes para manter a guarda sempre fechada", explica.

Para os membros inferiores, agachamentos, levantamentos e búlgaro são alguns dos exercícios que o profissional passava para o ator. "Entrávamos com trabalho bem forte na musculação, como elevação lateral, desenvolvimento máquina, supino reto e barra fixa", detalha o personal.



