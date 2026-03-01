Rio - Gracyanne Barbosa recebeu uma declaração pública de carinho do namorado, Gabriel Cardoso, neste sábado (28). O casal aproveitou o dia para treinar junto, e o empresário fez questão de registrar o momento nas redes sociais com uma mensagem à musa fitness: “Já te falei o quanto você é importante para mim, hoje?”.
Discretos desde o início do relacionamento, os dois aparecem juntos em situações pontuais, geralmente ligadas à rotina de treinos e bem-estar.
O romance veio a público no começo de janeiro, quando Gracyanne e Gabriel passaram o réveillon em Trancoso, na Bahia, ao lado de amigos.
