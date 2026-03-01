Virginia Fonseca mostra resultado de cirurgias plásticas da mãe, Margareth Serrão - Reprodução / Instagram

Publicado 01/03/2026 14:33

Rio - Virginia Fonseca usou as redes sociais neste domingo (1º) para mostrar o resultado das cirurgias plásticas feitas pela mãe, Margareth Serrão, de 60 anos. A influenciadora publicou nos Stories do Instagram imagens de antes e depois e não escondeu a empolgação com a transformação.

“Estou feliz demais por ela! Está simplesmente perfeita”, escreveu Virginia Fonseca, ao exibir o novo visual da mãe, que passou por procedimentos nos seios, abdômen e glúteos. Em outro trecho, a empresária comentou: “Corpinho de jovem real! Que Deus abençoe a recuperação dela”.Além das fotos, Virginia compartilhou um áudio enviado por Margareth logo após a cirurgia. Visivelmente animada, a mãe da influenciadora celebrou o resultado. “Vai ter que ouvir meus áudios, pois que não estou com a mão boa para digitar. Estou linda, vinte anos mais nova. Minha bunda ficou bonita demais. Você viu, né? A bundinha de neném de mamãe. Virginia, muito obrigada por tudo! Estou me sentindo maravilhosa, estou me sentindo alto astral, estou me sentindo linda. Obrigada por tudo, meu amor, te amo muito (...). Estou apaixonada pelos meus peitos”, declarou.Margareth também contou que estava medicada e se recuperava bem, mas pediu orações à filha. Após ouvir o áudio, Virginia voltou a se manifestar: “Fofinha!!! Está super feliz, realizada, empolgada!!!! Que Deus abençoe sempre, ela merece TUDO de melhor”.A influenciadora ainda respondeu a seguidores que perguntaram por que a mãe demorou a realizar os procedimentos. Segundo ela, a decisão veio após um período de preparação. “Ela tinha medo e também estava em processo de emagrecimento... não adianta fazer essas cirurgias estando acima do peso!! Então ela emagreceu tudo que tinha que emagrecer, parou de fumar, ‘parou’ de beber (ficou um bom tempo sem álcool) e fez a cirurgia”, explicou.