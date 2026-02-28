Dennis Carvalho - Reprodução / Instagram

Dennis CarvalhoReprodução / Instagram

Publicado 28/02/2026 14:13

Rio - Artistas e personalidades da televisão usaram as redes sociais neste sábado (28) para lamentar a morte de Dennis Carvalho, aos 78 anos . Diretor e ator com trajetória decisiva na dramaturgia nacional, estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Lucio Mauro Filho foi um dos primeiros a se manifestar. Em sua homenagem, o ator citou trabalhos emblemáticos do colega e definiu Dennis como “uma das figuras mais influentes do audiovisual brasileiro”.

O autor Walcyr Carrasco também prestou condolências e ressaltou a importância do diretor para a dramaturgia: “Fevereiro se vai deixando mais uma dor imensa. Hoje nos despedimos de Dennis Carvalho, um mestre da televisão e peça fundamental da nossa dramaturgia. Seu talento e sua dedicação ajudaram a construir capítulos inesquecíveis da nossa história. Deixo aqui meu carinho e solidariedade à família, aos amigos e a todos que admiravam seu trabalho.”

Leticia Spiller relembrou o início de sua trajetória na televisão e a acolhida que recebeu de Dennis: “Gigante Dennis, esteja em paz. Lembro que você foi uma das primeiras pessoas que me acolheu na TV Globo no início da minha carreira. Ficou o desejo de trabalharmos juntos… Muita força e luz para toda família que amo.”

Marisa Orth evocou o clima de bastidores de Sai de Baixo, programa no qual Dennis teve papel fundamental: “Dennis, amado. Você é uma piscininha. Descansa. Obrigada.”

Miguel Falabella também citou a série em sua despedida: “Eu o chamava de Mr. Ziegfeld. Fomos muito felizes durante os anos loucos do Sai de Baixo, amigos, cúmplices, parceiros. Confesso que não estava preparado, mas acho que nenhum de nós está, no fim das contas. Amado Denis, muito obrigado. Vou chorar e seguir em frente até o reencontro. Vá na paz, Mr. Ziegfeld! Te amo!"

Roberta Rodrigues, que trabalhou sob a direção de Dennis em novelas, destacou o incentivo recebido: “Obrigada por ter me exaltado tanto, tanto que me fez querer continuar e amar estar em um estúdio. Você é eterno na história da TV, você fez a diferença real.”

Lázaro Ramos escreveu: “Querido Dennis, toda a minha gratidão a você, obrigada pelo cuidado e gargalhada. Descanse em paz, meu amigo.”

Emanuelle Araújo também se manifestou: “Querido Dennis. Uma perda imensa para nossa arte brasileira. Sinto muitíssimo, família e amigos. Vá em paz e na luz.”

Bruna Lombardi ressaltou a dimensão humana do diretor: “Um dos caras mais queridos da TV. Talentoso, dirigiu e atuou e sempre foi um amigo e um grande colega. Todos que o conhecem e trabalharam com ele sabem a linda pessoa que ele é. Dennis deixa muita saudade e belos trabalhos. Dennis querido, segue em paz e brilhe no horizonte.”

Milton Nascimento lembrou a longa amizade que mantinha com o artista: “Uma tristeza enorme saber da partida do querido Dennis Carvalho. Grande amigo de Bituca, sempre presente, cuidadoso e amoroso. Décadas e mais décadas de uma fiel e leal amizade, que nunca acabará. Descanse em paz, nosso amado amigo.”