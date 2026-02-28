Vivi Noronha, ex de Poze do Rodo, é pedida em namoro por Da Fúria - Reprodução / Instagram

Publicado 28/02/2026 09:51 | Atualizado 28/02/2026 09:51

Rio - Vivi Noronha viveu uma madrugada especial neste sábado (28). A influenciadora, de 22 anos, foi pedida em namoro por Da Fúria, que preparou uma surpresa romântica para oficializar o relacionamento.