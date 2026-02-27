Fernanda Torres vota no Oscar 2026 - Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2026 18:20 | Atualizado 27/02/2026 18:23

Rio - Fernanda Torres já registrou seu voto no Oscar 2026. A atriz compartilhou, nesta sexta-feira (27), nas redes sociais, o comprovante da sua votação e manteve o suspense ao escrever: "Meu voto é SECRETO!".

A publicação de Fernanda repercutiu rapidamente entre os seguidores, que não perderam a chance de brincar com o trocadilho sugerido pela legenda. "AGENTE sabe que seu voto é SECRETO!", escreveu um internauta. "Só AGENTE consegue pegar a referência", comentou outro. Houve ainda quem afirmasse: "Precisou nem esconder".

O Brasil aparece com força na disputa deste ano. O longa "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco (Casting) e Melhor Ator, com Wagner Moura. Em 2025, o cinema nacional fez história quando "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional.



Membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Fernanda Torres participou do processo que define os vencedores da principal premiação do cinema mundial, marcada para o dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. No ano anterior, ela concorreu ao prêmio de Melhor Atriz.



Além de Fernanda, o grupo de brasileiros aptos a votar na premiação inclui nomes como Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho, Fernanda Montenegro, Walter Salles e Selton Mello. Ao todo, cerca de 70 profissionais do país integram a Academia.



O sistema de votação do Oscar segue regras específicas. A maioria das categorias recebe indicações dos membros do próprio ramo, atores votam em atores, diretores em diretores, enquanto todos os votantes podem participar da escolha de Melhor Filme. Já categorias como Melhor Filme Internacional e Longa-metragem de Animação contam com regulamentos próprios, definidos pela Academia.