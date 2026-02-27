Duda Freire - Reprodução / Instagram

Duda FreireReprodução / Instagram

Publicado 27/02/2026 15:39

Rio - A influenciadora digital Duda Freire usou as redes sociais para comentar a prisão do pai, Dyogo Hilario Tocafundo, detido na última quinta-feira (26), em Goiânia, por tráfico de drogas. No pronunciamento, ela afirmou não manter convivência com o genitor há anos e reforçou que não tem relação com as decisões dele.

fotogaleria

“Lamento muito a situação envolvendo meu pai e, como filha, me solidarizo com o momento difícil que ele está vivendo. Ainda assim, preciso deixar claro que as decisões e atitudes dele são de responsabilidade exclusivamente dele e não representam quem eu sou, meus valores, minha história ou a forma como conduzo minha vida pessoal e profissional”, escreveu.Duda também explicou o distanciamento familiar. “Há um tempo não temos uma convivência próxima por questões familiares. Trabalho desde os meus 15 anos e, muito cedo, precisei assumir responsabilidades, sendo responsável pelo sustento da minha casa e pelos cuidados com minha mãe, minha irmã e o tratamento médico do meu avô. Essa realidade continua exatamente a mesma”, afirmou.Ao final, a influenciadora disse confiar na Justiça e pediu respeito. “Peço que parem de me atacar, julgar e fazer associações injustas com a imagem do meu pai”, concluiu.Dyogo Hilario Tocafundo foi preso após o cumprimento de um mandado judicial em aberto. A confirmação partiu da PMGO à CNN Brasil. Depois da detenção, ele seguiu para a Central de Triagem da Polícia Penal, onde permanece à disposição do Judiciário.Segundo a corporação, a ordem judicial foi confirmada e executada conforme os protocolos. Dyogo responde a processo por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas desde 2023. Em julho de 2025, ele apresentou pedido de prisão domiciliar monitorada, que a Justiça negou. Na decisão, o juiz destacou a diferença entre prisão definitiva e prisão preventiva, além da possibilidade de medidas alternativas apenas em casos específicos.Natural de Goiânia, Duda Freire cria conteúdo desde os 15 anos e soma quase 3 milhões de seguidores no Instagram. No perfil, publica vídeos de tendências, rotina, treinos, moda, beleza e viagens.Ela mantém amizade próxima com Virgínia Fonseca. Em 2025, um boato sobre um possível romance entre as duas circulou nas redes, mas ambas negaram. Duda também é ex-namorada de João Victor, amigo de infância de Zé Felipe.No Carnaval deste ano, a influenciadora fez sua estreia na escola de samba Acadêmicos da Grande Rio, assim como Virgínia.