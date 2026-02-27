Scheila CarvalhoReprodução de vídeo
Scheila Carvalho revela que mãe perdeu carrocinha de churros em enchente de Minas Gerais
Ex-dançarina do grupo 'É o Tchan' faz pedido aos fãs: 'Muita oração'
Renato Aragão se emociona na estreia do musical 'Adorável Trapalhão' no Rio
Humorista subiu ao palco na última cena do espetáculo, na noite desta quinta-feira (26)
Isis Valverde abandona cabelo curto e adota novo visual
Atriz surgiu com os fios longos ao colocar extensão capilar; confira
Filha de Solange Couto se manifesta sobre fala da mãe no 'BBB 26'
Atriz foi alvo de críticas na web após comentário envolvendo Samira
Filha de Carla Perez fala sobre descoberta da sexualidade
'Não me senti acolhida', revelou a jovem
João Lucas esclarece boato de separação de Sasha Meneghel
Cantor falou sobre o relacionamento em interação nas redes sociais