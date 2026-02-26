Morena Mariah, filha de Solange Couto, comentou fala polêmica da mãe - Reprodução/Instagram

Publicado 26/02/2026 23:09

A pesquisadora divulgou um comunicado sobre o episódio. "Nos últimos dias, tenho recebido ataques, acusações e tentativas de me expor a partir de uma violência que vivi. Não sou porta-voz de ninguém além de mim mesma. Conforme explicitado desde o início do programa, não administro e nem trabalho na comunicação da minha mãe e nunca estive à frente de seus perfis nas redes sociais", iniciou.

Morena destacou seu trabalho de mais de uma década na defesa de Direitos Humanos, das pautas raciais e de crianças e adolescentes. "Todos os meus posicionamentos nos últimos anos foram no sentido de afirmar o direito à proteção integral de crianças e adolescentes, o que inclui a garantia de privacidade, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e o resguardo do sigilo e das garantias do devido processo legal", disse ela.

"Não me levantarei para atacar a minha mãe enquanto ela está confinada. Ela terá a oportunidade, quando sair, de refletir e se responsabilizar por suas falas, que reconheço como problemáticas e refletem, infelizmente, a estrutura machista e violenta à qual todas as mulheres estão submetidas, inclusive eu mesma", completou.

Morena repudiou o uso da violência sexual sofrida por ela como munição para ataques nas redes sociais. "Se estas pessoas dizem repudiar as violências contra as mulheres e rejeitar qualquer tentativa de ironizar ou diminuir a seriedade que essa pauta exige, então é ainda mais urgente respeitar as mulheres que sobreviveram e que, todos os dias, seguem sendo alvo de silenciamento, descrédito e desqualificação, como eu fui e ainda venho sendo."

A filha de Solange Couto comunicou a decisão de não comentar a participação da atriz no reality e que seguirá apoiando a mãe, apesar das falas problemáticas. "A única coisa que exijo é o mínimo: respeito. Ataques, mentiras, imputações e assédio serão devidamente tratados no âmbito jurídico e qualquer ataque à minha filha será denunciado às autoridades competentes", finalizou.