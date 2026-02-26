João Gomes mostra cliques do primeiro banho de chuveiro com o filho caçulaReprodução / Instagram

Rio - João Gomes compartilhou, nesta quinta-feira (26), registros do primeiro banho de chuveiro ao lado do filho caçula, Joaquim, de cinco meses. As imagens mostram o bebê se divertindo com a água em um momento íntimo e descontraído em família.
“Primeiro banho de chuveiro do Caquim com papai”, escreveu o artista na legenda da publicação, que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Joaquim é o segundo filho de João Gomes com a influenciadora Ary Mirelle. O menino nasceu em setembro de 2025. O casal também é pai de Jorge, que completou dois anos em janeiro e ganhou uma comemoração especial de aniversário.

Nos comentários, fãs e amigos reagiram com carinho às imagens. “Eita, momento lindo!”, escreveu um seguidor. “Que bonitinho, o pai e o filho!”, comentou outro.