Rio - Xororó encantou os internautas ao mostrar uma carriolinha de madeira que fez para os netos Otto, de 8 anos, e Lara, de 4 - filhos de Junior Lima e Monica Benini. O cantor disse que fez um novo 'pézinho' para o brinquedo, já que um deles havia quebrado. No vídeo, publicado no Instagram, o sertanejo ainda brincou com o título de 'vô Gepeto', se referindo ao personagem que criou o Pinóquio. 
"O pézinho da carriolinha que eu fiz para os meninos, o Otto e a Larinha, quebrou. Eu já fabriquei o novo e está pronto para fixar aqui. Só falta colocar o reforço ali do pé", declarou o irmão e dupla de Chitãozinho. Em seguida, ele aparece cortando madeira e a parafusando na carriola. "Bom, vou aproveitar para dar mais uma geral no verniz. Dar mais uma demão nela para ficar inteira bonita". 
Ao terminar o serviço, Xororó comemorou: "Eu acho que o vô Gepeto fez mais uma vez um bom trabalho e as crianças do vovô ficarão felizes". Junior comentou a publicação: "Esse vovô é maravilhoso". Lucas Lima, ex-marido de Sandy e pai de Theo, de 11, também se manifestou. "Invicto"
O vídeo agradou famosos e anônimos. "Que legal" Fiquei emocionada aqui", afirmou Naiara Azevedo. "Além de cantar e tocar demais da conta, ainda tem habilidades de marceneiro. É o cara mesmo!Parabéns!", elogiou um internauta. "Que massa, Xororó, você é gigante, esse tipo de conteúdo nos enche de esperança!!!", declarou outro. "Pessoa fantástica", disparou uma terceira pessoa. 
 
 
 
