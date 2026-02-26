Xororó Reprodução
Vídeo! Xororó mostra carriola que fez para os netos: 'Vô Gepeto'
Famosos e anônimos reagem à publicação: 'É o cara'
Thais Carla tira o mega hair e mostra cabelo natural
Influenciadora digital fez a manutenção da extensão capilar num salão de beleza, nesta quarta-feira (25)
Virginia Fonseca grava último 'Sabadou' e dá selinho em Raul Gil
Apresentadora compartilhou os bastidores da atração e se despediu do SBT: 'Já estou com saudade'
Nana Gouvea revela união forçada aos 16 anos após engravidar: 'Casei com o abusador'
Atriz desabafou sobre o passado delicado nas redes sociais, nesta quarta-feira (25)
Vídeo: De body de renda, Britney Spears dança e mostra demais
Fãs se preocupam com a cantora norte-americana: 'Não me parece bem'
Regina Casé curte aniversário com Alcione, Caetano Veloso, Jorge Ben Jor e mais famosos
Apresentadora completou 72 anos nesta quarta-feira (25)