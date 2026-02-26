Regina Casé reúne famosos em festa de aniversário - Reprodução do Instagram

Regina Casé reúne famosos em festa de aniversárioReprodução do Instagram

Publicado 26/02/2026 07:39

Rio - Regina Casé promoveu uma festa de aniversário, nesta quarta-feira (25), para celebrar a chegada dos 72 anos. A apresentadora reuniu familiares e amigos famosos na comemoração, que aconteceu na Zona Sul do Rio. Alcione, Caetano Veloso, Thiaguinho, Jorge Aragão, Jorge Ben Jor e Feyjão marcaram presença na celebração e ainda soltaram a voz.

Celebridades como Sophie Charlotte, Leticia Colin, Carolina Dieckmmann, Humberto Carrão, Douglas Silva, Adriana Esteves, Lázaro Ramos, Luiz Fernando Guimarães também compareceram à festa. Ao compartilhar um vídeo de Alcione no agito, Regina comentou: "Meu aniversário me encheu de amor para o ano todo".



Os internautas reagiram aos registros do aniversário da apresentadora. "Está rolando simplesmente Thiaguinho, Jorge Aragão, Alcione e Jorge Ben Jor cantando numa resenha no aniversário da Regina Casé. Hoje eu conheci a inveja", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Imagina ser famosa e amiga de Alcione ao ponto dela vir de convidada no meu aniversário e ainda dar uma palhinha na festa. Sonho! Regina Casé sabe que venceu", disse outro. "Meu sonho é a bolha social da Regina Casé", disparou uma terceira pessoa.

Confira alguns registros:

Meu sonho ser amiga da Regina Casé pra ser convidada para o aniversário dela. Imagina uma resenha com Jorge Ben Jor, Alcione, Thiaguinho, Jorge Aragão e Caetano Veloso pic.twitter.com/w9f4Oz2jJK — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 26, 2026