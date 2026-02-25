Ivete Sangalo mostrou ferimentos no rosto durante internação - Reprodução/Instagram

Publicado 25/02/2026 15:46

Rio - Ivete Sangalo, de 53 anos, deu entrada no hospital nesta quarta-feira (25) após sofrer uma indisposição. A informação foi confirmada pela assessora da artista ao Dia, que também atualizou o estado de saúde da cantora baiana.

"Ivete teve uma indisposição pontual e, por orientação médica, foi ao hospital para realizar exames de rotina. Ela está sendo acompanhada, passa bem e agradece o carinho e a preocupação de todos", informou em nota.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a artista contou que desmaiou pela manhã e acabou machucando o rosto. "Olha, minha gente. Que susto...mas passando para tranquilizar todo mundo e agradecer as mensagens de carinho. Essa noite eu tive uma diarreia, provavelmente uma virose, uma dor de cabeça forte. De manhã, a minha pressão baixou e eu desmaiei. Cai no chão com tudo e tive um corte aqui. Mas estou bem assistida e vou ficar maravilhosa", disse ela.