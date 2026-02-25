AC/DC se apresenta com sucessos atemporais em São Paulo

Rio - Uma das maiores bandas de rock do mundo, AC/DC se apresentou com a turnê "Power Up", no Estádio MorumBIS, em São Paulo, na noite desta terça-feira (24). O guitarrista Angus Young e o vocalista Brian Johnson agitaram os fãs com os sucessos atemporais da carreira.

O setlist foi composto por hits clássicos que marcaram gerações, como "Highway to Hell", "Back in Black", "That's The Way I Wanna Rock 'N' Roll", "T.N.T.", "You Shook Me All Night Long", "Demon Fire" e mais canções.

"É assim que você arrasa, São Paulo", celebrou a banda lendária, através das redes sociais, ao compartilhar registros da apresentação e da reação eufórica da plateia. A abertura do show ficou por conta do grupo The Pretty Reckless.

A banda voltou ao Brasil após 17 anos. Para a alegria dos amantes do rock e do metal, o AC/DC retorna ao mesmo palco neste sábado (28) e na próxima quarta-feira (4).

Relatar erro