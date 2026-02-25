Ivete Sangalo mostra treino e recebe elogiosReprodução de vídeo / Instagram
Ivete Sangalo mostra treino e recebe elogios
'Está maravilhosa', exaltou uma admiradora
Ivete Sangalo mostra treino e recebe elogios
'Está maravilhosa', exaltou uma admiradora
Ludmilla, Luan Santana e Ana Castela se divertem em karaokê
Artistas estão em Miami, nos Estados Unidos
Gabriela Prioli celebra aniversário da filha com festão
Celebração contou com a presença da madrinha de Ava, Anitta
Paloma Bernardi relembra experiência como rainha de bateria da Grande Rio
'Nada melhor do que viver o Carnaval', declarou a atriz
Gracyanne Barbosa é pré-candidata a deputada federal no RJ
Influenciadora se filiou ao partido Republicanos nesta terça-feira (24)
Debora Bloch publica fotos raras com Fernanda Torres e Malu Mader
Atrizes fizeram parte da série 'A Comédia da Vida Privada'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.