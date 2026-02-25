Ivete Sangalo mostra treino e recebe elogios - Reprodução de vídeo / Instagram

Ivete Sangalo mostra treino e recebe elogiosReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 25/02/2026 09:44

Rio - Focada! Ivete Sangalo, de 53 anos, mostrou nas redes sociais, nesta terça-feira (24), a prática de exercícios numa academia após a maratona carnavalesca. A dona do hit "Energia de Gostosa" deu detalhes sobre o treino e recebeu elogios.

fotogaleria

"Para você um dia lindo!!! Treininho da mamãe para dar um 'up'", escreveu a cantora na legenda da publicação. A artista explicou que o treino foi leve devido a rotina intensa de shows. "Estou num momento de recuperação do Carnaval".

Veveta exercito pernas e braços, além dos glúteos e mais músculos. "É um treino pesado? Não! Mas é um treino de concentração para você ativar tudo", falou a baiana.

Os fãs reagiram os post, elogiando o empenho e boa forma da famosa. "Canta, encanta e ainda nos inspira! É a mais mais em tudo mesmo", exaltou uma admiradora. "É um treino pesado? Não! É um treino de gostosa mesmo", brincou um usuário do Instagram. "Sensacional. Está maravilhosa", comentou outra pessoa. "Linda", disse mais alguém.