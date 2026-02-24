Nos anos 1990, atrizes participaram da série ’A Comédia da Vida Privada’Reprodução/Instagram

Rio - Debora Bloch publicou em suas redes sociais nesta terça-feira (24) registros antigos dos bastidores da série "A Comédia da Vida Privada", exibida pela TV Globo em 1995, ao lado das colegas Fernanda Torres e Malu Mader. As três aparecem vestidas de noivas dentro de um carro. 
As imagens foram divulgadas por um fã-clube da artista. "Baseada nas crônicas de Luis Fernando Veríssimo, a série contava histórias da classe média brasileira e encantou o público e a crítica da época. Saudade dessas produções, né?", escreveu o perfil. 
O elenco do projeto também era composto por Marco Nanini, Pedro Cardoso, Marieta Severo, Andréa Beltrão, Diogo Vilela, Giulia Gam, Cláudia Abreu, Luiz Fernando Guimarães e Laura Cardoso.