Nos anos 1990, atrizes participaram da série ’A Comédia da Vida Privada’Reprodução/Instagram

Publicado 24/02/2026 20:42

Rio - Debora Bloch publicou em suas redes sociais nesta terça-feira (24) registros antigos dos bastidores da série "A Comédia da Vida Privada", exibida pela TV Globo em 1995, ao lado das colegas Fernanda Torres e Malu Mader. As três aparecem vestidas de noivas dentro de um carro.

As imagens foram divulgadas por um fã-clube da artista. "Baseada nas crônicas de Luis Fernando Veríssimo, a série contava histórias da classe média brasileira e encantou o público e a crítica da época. Saudade dessas produções, né?", escreveu o perfil.

O elenco do projeto também era composto por Marco Nanini, Pedro Cardoso, Marieta Severo, Andréa Beltrão, Diogo Vilela, Giulia Gam, Cláudia Abreu, Luiz Fernando Guimarães e Laura Cardoso.