Namorado de Iza, João Vitor Silva se derrete pela cantora em post Reprodução / Instagram
As imagens mostram a cantora na avenida, um dia após desfilar como rainha de bateria da escola. A interação chamou atenção por marcar mais um gesto público do casal, que apareceu junto pela primeira vez no Carnaval deste ano.
João Vitor, que esteve no ar como Ronaldo na novela Garota do Momento, também compartilhou registros do desfile da artista em suas redes. Os dois foram vistos juntos anteriormente no Réveillon de Copacabana, quando surgiram os primeiros comentários sobre o relacionamento.
IZA estava solteira desde outubro, após o fim do relacionamento com Yuri Lima. Já João Vitor encerrou em junho de 2024 o namoro de nove anos com a atriz Mariana Molina.
