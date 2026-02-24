Namorado de Iza, João Vitor Silva se derrete pela cantora em post - Reprodução / Instagram

Publicado 24/02/2026 16:16

Rio - Iza recebeu um elogio público do namorado, João Vitor Silva, ao publicar um álbum de fotos do desfile da Imperatriz Leopoldinense na Marquês de Sapucaí. No campo de comentários, o ator enalteceu a artista: “Lindeza”.