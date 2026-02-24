Namorado de Iza, João Vitor Silva se derrete pela cantora em post Reprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Iza recebeu um elogio público do namorado, João Vitor Silva, ao publicar um álbum de fotos do desfile da Imperatriz Leopoldinense na Marquês de Sapucaí. No campo de comentários, o ator enalteceu a artista: “Lindeza”.
fotogaleria
Iza posou sorridente com João Vitor Silva - Manuela Scarpa/Brazil News
Iza assumiu romance com João Vitor Silva - Eduardo Martins / Brazil News

As imagens mostram a cantora na avenida, um dia após desfilar como rainha de bateria da escola. A interação chamou atenção por marcar mais um gesto público do casal, que apareceu junto pela primeira vez no Carnaval deste ano.

João Vitor, que esteve no ar como Ronaldo na novela Garota do Momento, também compartilhou registros do desfile da artista em suas redes. Os dois foram vistos juntos anteriormente no Réveillon de Copacabana, quando surgiram os primeiros comentários sobre o relacionamento.

IZA estava solteira desde outubro, após o fim do relacionamento com Yuri Lima. Já João Vitor encerrou em junho de 2024 o namoro de nove anos com a atriz Mariana Molina.