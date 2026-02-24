Wanessa Camargo e Bruno Bevan - Reprodução do Instagram

Wanessa Camargo e Bruno BevanReprodução do Instagram

Publicado 24/02/2026 10:03

Rio - Wanessa Camargo, de 43 anos, está "conhecendo melhor" o ator Bruno Bevan, de 37. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora ao DIA, nesta terça-feira (24), após os dois serem flagrados juntos em um camarote da Marquês de Sapucaí no último sábado (21).

Natural de Niterói (TJ), Bruno Bevan já integrou o elenco de novelas como "O Outro Lado do Paraíso" (2014), "A Dona do Pedaço" (2017) e "Além da Ilusão" (2022), da TV Globo. Ele também é formado em publicidade e faz trabalhos como modelo.



