Sheila Mello reage a comparações com Scheila CarvalhoReprodução de vídeo

Publicado 24/02/2026 09:02 | Atualizado 24/02/2026 09:38

Rio - Sheila Mello falou sobre as comparações com Scheila Carvalho desde a época em que as duas integraram o grupo "É O Tchan", em um vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira (23). A dançarina reagiu a uma enquete que questionava qual das duas "é a mais bonita" e refletiu sobre a situação.

"Há 27 anos eu entrei no 'É o Tchan' e fazem isso com a gente. Mandaram essa imagem me comparando com a Carvalho, com uma enquete: 'Qual é a mais bonita?’' E não me importa esse resultado. Sabe por quê? Porque, de todo jeito, eu vou sair perdendo, a Carvalho vai sair perdendo. Há 27 anos eu entrei no 'É o Tchan' e fazem isso com a gente, me colocam contra ela como se fosse um produto de prateleira", desabafou.



"Se você acha que isso é só sobre mulheres públicas, que alguém vai perder sozinha, deixa eu te falar: quando você entra ali para escolher quem é melhor, você está dizendo que mulheres precisam ser avaliadas, que precisam disputar, que precisam provar alguma coisa e que alguém vai ser descartada. E deixa eu te avisar outra coisa: você vai beber o seu próprio veneno. Porque essa régua que você usa hoje para avaliar uma mulher vai ser a mesma que amanhã vai avaliar você, sua filha, sua sobrinha. Vai moldar como ela se olha no espelho, como ela olha para a amiguinha dela", continuou.



"Cada vez que você transforma uma mulher em um ranking, cada vez que você comenta um defeito de uma mulher, cada vez que você escolhe a melhor, você está ajudando a construir um ambiente que vai adoecer você ou alguém que você ama", concluiu.



