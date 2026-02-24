Arlindinho e Erika Januza - Reprodução do Instagram

Arlindinho e Erika JanuzaReprodução do Instagram

Publicado 24/02/2026 08:27

Rio - Erika Januza, de 40 anos, curtiu um show do namorado, Arlindinho, no Beco do Rato, na Lapa, nesta segunda-feira (23), e se derreteu pelo amado. A atriz, que interpreta Candinha em "Dona Beja", nova produção da HBO Max, posou coladinha ao lado do cantor, compartilhou o clique no Instagram e escreveu: "Prestigiando meu pretinho".

Flora Cruz, irmã de Arlindinho, reagiu à publicação. "Meus! Amo vocês". O casal também ganhou diversos elogios dos fãs. "Já amo esses dois, aí viram um casal lindo desse, me apaixonei mais ainda ..... felicidades a vocês", disse um internauta. "A foto fica pequena com tanta beleza e talento", comentou outro. "Casal mais lindo que eu já vi ", opinou uma terceira pessoa.