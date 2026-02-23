Sabrina Sato não acompanhou a Gaviões da Fiel no Desfile das Campeãs - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato não acompanhou a Gaviões da Fiel no Desfile das CampeãsReprodução/Instagram

Publicado 23/02/2026 17:09

Rio - Sabrina Sato falou sobre o atraso que impediu a presença no Desfile das Campeãs de São Paulo como rainha de bateria da Gaviões da Fiel. Ocupando o mesmo posto na Vila Isabel, a apresentadora se apresentou com a escola do Rio de Janeiro e não chegou a tempo no Sambódromo do Anhembi na madrugada de domingo (23).

fotogaleria

"A gente já nasce corinthiana. E já nasce gavião. Há 22 anos eu represento minha escola e minha torcida. São 22 anos de entrega, luta e lealdade não se mede em troféu, se mede em coração. No Carnaval 2026 conquistamos o segundo lugar. Por um décimo não fomos campeões. O detalhe é pequeno. O que construímos é gigante", desabafou.

A apresentadora detalhou a maratona realizada para acompanhar as duas agremiações. "Peguei voo, corri contra o tempo, lutei como um verdadeiro gavião. Não estive fisicamente no Desfile das Campeãs da Gaviões da Fiel, mas estive inteira, em espírito e em entrega. Porque ser Gaviões é pertencimento.

Minha gratidão à nossa comunidade, que pulsa na avenida e fora dela", disse Sabrina.

A Gaviões da Fiel conquistou o vice-campeonato do Carnaval 2026 com o enredo "Vozes Ancestrais Para Um Novo Amanhã", que celebrou os povos indígenas. Já a Vila Isabel fez uma homenagem ao multiartista Heitor dos Prazeres e ficou em terceiro lugar.