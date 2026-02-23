Titi Müller assume namoro com produtora Maria Bellaguarda - Reprodução / Instagram

Publicado 23/02/2026 14:48 | Atualizado 23/02/2026 14:49

Rio - A apresentadora Titi Müller, de 39 anos, está em um relacionamento com a produtora Maria Bellaguarda, que, publicou no Instagram, uma foto do casal acompanhada da legenda: “É lindo te viver”.



“Estamos juntas, sim. Ando bem discretona sobre a minha vida pessoal (risos)”, declarou a apresentadora para a Quem, sem acrescentar detalhes sobre o relacionamento.

Este é o primeiro namoro que Titi Müller assume publicamente desde o término com Lívia Lobato, anunciado em 2023. Antes disso, a apresentadora foi casada por dois anos com o guitarrista Tomás Bertoni, com quem teve um filho, Benjamin, hoje com 5 anos. A separação foi comunicada em agosto de 2021.



Quem é Maria Bellaguarda



Discreta, Maria Bellaguarda nasceu em Porto Alegre e reside em São Paulo. Atua como produtora, designer gráfica e diretora de arte. Em seu perfil nas redes sociais, reúne pouco mais de 2,5 mil seguidores e publica registros do cotidiano, trabalhos, viagens e encontros com amigos.



A primeira foto ao lado de Titi Müller foi publicada no último sábado, 21 de fevereiro, e marcou a confirmação pública do relacionamento.