Titi Müller assume namoro com produtora Maria BellaguardaReprodução / Instagram
Titi Müller assume namoro com produtora Maria Bellaguarda
Casal surgiu agarradinho em clique publicado no Instgaram
Titi Müller assume namoro com produtora Maria Bellaguarda
Casal surgiu agarradinho em clique publicado no Instgaram
Namorada de Gabriel Medina deixa SBT e surfista reage à decisão
Isabella Arantes era assistente de palco do programa 'Domingo Legal'
Dedé Santana retorna aos palcos após internação
Humorista teve uma oscilação de pressão e precisou ser internado na sexta-feira (20)
Mariana Rios mostra rosto do filho pela primeira vez e semelhança chama atenção
Palo completou 2 meses neste domingo (22)
Paolla Oliveira, Angélica e Eva Huck se reencontram em festa pós-Carnaval no Rio
Juliana Silveira e Paloma Bernardi também marcaram presença no aniversário da agente de talentos Mariana Nogueira
Vídeo: Melody passa mal e deixa show em ambulância
Cantora, ainda, se desculpou por não atender os fãs no camarim
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.