Melody deixa show em ambulânciaReprodução de vídeo

Publicado 23/02/2026 10:01

Rio - Melody, do hit "Jetski", com Pedro Sampaio e MC Meno K, passou mal depois de um show no After Folia em Grajaú, no interior do Maranhão, e precisou deixar o evento em uma ambulância, na noite deste sábado (21). Registros da situação foram compartilhados pela própria cantora no Instagram Stories.

"Eu não estou muito bem. Eu estou um pouquinho mal de garganta, de um monte de coisa. Já fui furada aqui antes do show, aqui foi depois, porque realmente eu não estava bem mesmo. Ainda não estou bem para ser sincera", afirmou a artista, em uma publicação feita neste domingo (22).

Em seguida, ela fez uma série de agradecimentos. "Só tenho a agradecer ao Samu, ao prefeito, e à galera também que entendeu que eu não consegui atender ninguém. Eu saí do show de ambulância porque realmente eu estava passando muito mal. Mas muito obrigada a todo mundo pela compreensão e por todo o apoio", destacou.

Na sequência, Melody postou o vídeo em que aparecia dentro da ambulância. Ela também exibiu imagens do momento em que aparece em uma cama recebendo medicação.

