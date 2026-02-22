Ricardo Vianna celebrou aniversário de Lexa com declaração de amor - Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2026 18:36

Rio - Ricardo Vianna escreveu uma declaração apaixonada para comemorar o aniversário de 31 anos de Lexa, completados neste domingo (22). O ator felicitou a mulher e recordou todos os momentos especiais que eles viveram desde o início da relação.

"Meu amor, parabéns hoje e sempre! Muitos anos de vida, saúde, paz, amor, proteção, abundância, sucesso, alegria e que você realize todos os seus sonhos. Obrigado por ser minha esposa, por cuidar de mim, pelo presente divino que nos deu e por me ensinar tanto todos os dias. Eu não me canso de dizer que você é a mulher mais forte do mundo!", afirmou.

O artista não escondeu a admiração por Lexa e a vontade de construir um futuro ao seu lado. "Você é incrível, sua fé é linda e sua luz irradia! Temos muita sorte de ter você em nossas vidas. Seu marido tá aqui pro que você precisar! Estamos juntos sempre, minha companheira de vida!! Eu te amo e parabéns por mais um ano, meu amor. Vamos celebrar a sua vida!!! Eu vejo você!"

Nos comentários, Lexa retribuiu o carinho de Ricardo Vianna. "Eu vejo você sempre meu amor!! Muito obrigada! Te amo muito", disse a cantora.