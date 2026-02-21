William Bonner estreou no ’Globo Repórter’ ao lado de Sandra AnnenbergReprodução/Instagram

Rio - William Bonner publicou um texto comentando sobre a estreia no comando do "Globo Repórter" ao lado de Sandra Annenberg na noite de sexta-feira (20). O apresentador falou sobre o "nervosismo de calouro", mas admitiu que a experiência com a colega foi divertida. 
William Bonner estreou no 'Globo Repórter' ao lado de Sandra Annenberg - Reprodução/Instagram
"A apresentação num ambiente acolhedor, como uma sala de estar, me trouxe uma sensação confortante de estar em casa com amigos. A amiga Sandra e cada espectador do programa. Mas teremos também outras companhias naquele ambiente, ao nosso lado, no sofá. Porque o 'Globo Repórter' é mesmo pra juntar gente diante da tela", disse ele. 
O jornalista revelou detalhes da filmagem da primeira reportagem para atração. "Ela está sendo realizada no Brasil, ouvindo brasileiros, como eu pedi que fosse. Depois de 41 anos em estúdios do telejornalismo diário, eu quis inaugurar essa minha fase profissional conversando diretamente com pessoas, ouvindo suas histórias e opiniões, permitindo que elas compartilhem seus sentimentos e projetos com outros brasileiros."
Bonner abriu o jogo sobre a nova fase na carreira após deixar o "Jornal Nacional". "De qualquer maneira, vivo um momento profissional imensamente prazeroso e instigante. Tenho lá as tais borboletas no estômago - que provocam, nos olhos, um brilho bem surpreendente pra esse tiozão sexagenário. E agradeço muito isso tudo", concluiu. 