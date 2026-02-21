William Bonner estreou no ’Globo Repórter’ ao lado de Sandra Annenberg - Reprodução/Instagram

William Bonner estreou no ’Globo Repórter’ ao lado de Sandra AnnenbergReprodução/Instagram

Publicado 21/02/2026 21:13

Rio - William Bonner publicou um texto comentando sobre a estreia no comando do "Globo Repórter" ao lado de Sandra Annenberg na noite de sexta-feira (20). O apresentador falou sobre o "nervosismo de calouro", mas admitiu que a experiência com a colega foi divertida.

fotogaleria

"A apresentação num ambiente acolhedor, como uma sala de estar, me trouxe uma sensação confortante de estar em casa com amigos. A amiga Sandra e cada espectador do programa. Mas teremos também outras companhias naquele ambiente, ao nosso lado, no sofá. Porque o 'Globo Repórter' é mesmo pra juntar gente diante da tela", disse ele.

O jornalista revelou detalhes da filmagem da primeira reportagem para atração. "Ela está sendo realizada no Brasil, ouvindo brasileiros, como eu pedi que fosse. Depois de 41 anos em estúdios do telejornalismo diário, eu quis inaugurar essa minha fase profissional conversando diretamente com pessoas, ouvindo suas histórias e opiniões, permitindo que elas compartilhem seus sentimentos e projetos com outros brasileiros."