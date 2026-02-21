Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Com ingressos esgotados, Bad Bunny faz primeiro show em São Paulo
Celebridades

Com ingressos esgotados, Bad Bunny faz primeiro show em São Paulo

Vencedor do Grammy contou hits, falou em português e mais; confira

Mais artigos de O Dia
O Dia
Com ingressos esgotados, Bad Bunny faz primeiro show em São Paulo
Bad Bunny se apresenta pela primeira vez no Brasil
Bad Bunny canta sucessos em primeiro show no Brasil
Bad Bunny
Bad Bunny faz show no Brasil com ingressos esgotados e plateia animada
Rapper porto-riquenho, Bad Bunny
Marjorie Estiano
João Lucas e Sasha Meneghel
Fernanda Paes Leme
Liniker
Laura Neiva
Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima
Adriane Galisteu, Fairmont Rio, baile de máscaras, Alexandre Herchcovitch, celebridades, televisão, coluna Andrei Lara, Rio de Janeiro
Publicidade
Rio - Benito Antonio Martínez Ocasio, mais conhecido como Bad Bunny, apresentou o primeiro show da turnê "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" no Allianz Parque, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (20). Pela primeira vez no Brasil, o vencedor do Grammy estreou em grande estilo, com ingressos esgotados e público animado, incluindo famosos.
O rapper porto-riquenho deixou os fãs eufóricos ao falar em português durante o show: "Estou muito feliz! Finalmente realizei meu sonho de visitar o Brasil. Obrigado por isso". O artista, então, foi recebido com muitos gritos e aplausos da plateia.
O cantor falou mais mensagens carinhosas para os fãs brasileiros: "Ame sem medo, Brasil. Ame a si mesmo. Valore as pessoas que te amam e valorizam do jeito que você é. Dá um abraço em quem está contigo e diga a ele o quanto você o ama".
Além da canção que leva o mesmo nome da turnê e do disco que venceu o Grammy na categoria Álbum do Ano 2025, o setlist contou com mais sucessos, como "Weltita", "Baile Inolvidable", "Callaíta", "NuevaYol", "La Romana", "Monaco" e mais. A plateia mostrou que o repertório estava na ponta da língua, ao transformar o espaço num grande karaokê. O show teve direito a efeitos especiais, incluindo luzes.
O artista também foi prestigiado por uma plateia estrelada, composta por Marjorie Estiano, Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert, Fernanda Paes Leme, Liniker, Laura Neiva, Sasha Meneghel, João Lucas e outros.
Bad Bunny retorna ao mesmo palco - com a mesma turnê -, neste sábado (21). Na quarta (18), o rapper aproveitou a noite na capital paulista. Na ocasião, o artista deixou um restaurante e atendeu fãs, esbanjando simpatia.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]