Com ingressos esgotados, Bad Bunny faz primeiro show em São Paulo

Rio - Benito Antonio Martínez Ocasio, mais conhecido como Bad Bunny, apresentou o primeiro show da turnê "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" no Allianz Parque, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (20). Pela primeira vez no Brasil, o vencedor do Grammy estreou em grande estilo, com ingressos esgotados e público animado, incluindo famosos.

O rapper porto-riquenho deixou os fãs eufóricos ao falar em português durante o show: "Estou muito feliz! Finalmente realizei meu sonho de visitar o Brasil. Obrigado por isso". O artista, então, foi recebido com muitos gritos e aplausos da plateia.

O cantor falou mais mensagens carinhosas para os fãs brasileiros: "Ame sem medo, Brasil. Ame a si mesmo. Valore as pessoas que te amam e valorizam do jeito que você é. Dá um abraço em quem está contigo e diga a ele o quanto você o ama".

Além da canção que leva o mesmo nome da turnê e do disco que venceu o Grammy na categoria Álbum do Ano 2025, o setlist contou com mais sucessos, como "Weltita", "Baile Inolvidable", "Callaíta", "NuevaYol", "La Romana", "Monaco" e mais. A plateia mostrou que o repertório estava na ponta da língua, ao transformar o espaço num grande karaokê. O show teve direito a efeitos especiais, incluindo luzes.

O artista também foi prestigiado por uma plateia estrelada, composta por Marjorie Estiano, Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert, Fernanda Paes Leme, Liniker, Laura Neiva, Sasha Meneghel, João Lucas e outros.

Bad Bunny retorna ao mesmo palco - com a mesma turnê -, neste sábado (21). Na quarta (18), o rapper aproveitou a noite na capital paulista. Na ocasião, o artista deixou um restaurante e atendeu fãs, esbanjando simpatia.

