Thaila Ayala e Renato Góes fizeram viagem romântica em Paris - Reprodução/Instagram

Thaila Ayala e Renato Góes fizeram viagem romântica em Paris Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2026 17:17

Rio - Thaila Ayala realizou o desejo de visitar a cidade de Paris ao lado do marido, Renato Góes. Nesta sexta-feira (20), a atriz publicou registros da viagem romântica e brincou com o pouco tempo que tinha para levar o companheiro para conhecer os pontos turísticos.

fotogaleria

"Três dias pra apresentar Paris é impossível, mas vamos de clássicos, né?", afirmou ela

Entre os lugares visitados por Thaila e Renato estão o Museu do Louvre, o Arco do Triunfo e a Torre Eiffel. Além disso, o casal surgiu em cliques desfrutando de um jantar romântico em um dos restaurantes da Cidade Luz.