Thaila Ayala e Renato Góes fizeram viagem romântica em Paris Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Thaila Ayala realizou o desejo de visitar a cidade de Paris ao lado do marido, Renato Góes. Nesta sexta-feira (20), a atriz publicou registros da viagem romântica e brincou com o pouco tempo que tinha para levar o companheiro para conhecer os pontos turísticos.
fotogaleria
Thaila Ayala - Reprodução/Instagram
Renato Góes - Reprodução/Instagram
Thaila Ayala visitou o Arco do Trinfo com o marido - Reprodução/Instagram
Thaila Ayala e Renato Góes fizeram viagem romântica em Paris - Reprodução/Instagram
"Três dias pra apresentar Paris é impossível, mas vamos de clássicos, né?", afirmou ela 
Entre os lugares visitados por Thaila e Renato estão o Museu do Louvre, o Arco do Triunfo e a Torre Eiffel. Além disso, o casal surgiu em cliques desfrutando de um jantar romântico em um dos restaurantes da Cidade Luz. 