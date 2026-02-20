Thaila Ayala e Renato Góes fizeram viagem romântica em Paris Reprodução/Instagram
Thaila Ayala e Renato Góes curtem viagem romântica em Paris
Atriz levou marido para conhecer o Museu do Louvre e outros pontos turísticos
Fiuk responde críticas de Ana Paula no 'BBB 26': 'Nunca rejeite certas mulheres'
Cantor foi assunto de conversa entre a jornalista e Samira
Dedé Santana é hospitalizado e passa por exames
Humorista precisou de atendimento após oscilação na pressão arterial
Nelson Freitas curte férias em família e adianta projeto no teatro
Ator optou por um Carnaval longe da folia e viajou para São Miguel dos Milagres
Ana Maria Braga surge de biquíni vermelho durante folga do 'Mais Você'
Apresentadora recebeu uma enxurrada de elogios dos fãs
Paolla Oliveira passa sufoco com zíper de fantasia no Carnaval
Atriz dividiu com os seguidores os bastidores da folia
