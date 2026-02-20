Paolla Oliveira passou sufoco com zíper ao vestir body Reprodução/Instagram

Rio - Paolla Oliveira compartilhou um vídeo nesta sexta-feira (20) mostrando os bastidores do Carnaval 2026. A atriz de 43 anos teve problema com o zíper na região do bumbum ao vestir o body para curtir um bloco de rua. 
"O air bag disparou", brincou uma das assistentes. "Um pouco dos bastidores das nossas 20h de aeroporto, 3h de sono e muitas de folia", escreveu ela na legenda. 
Fora do posto de rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira curtiu a folia no trio elétrico de Pedro Sampaio no Carnaval de Salvador, na Bahia, e também assistiu aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí. 