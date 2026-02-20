Ana Maria Braga posa de biquíni - Reprodução / Instagram

Publicado 20/02/2026 16:58

Rio - De férias do "Mais Você", Ana Maria Braga movimentou as redes sociais ao compartilhar um registro em que aparece tomando sol. Na imagem, publicada nesta sexta-feira (20), a apresentadora surge usando um biquíni vermelho, óculos escuros e boné, em um momento de descanso longe da rotina diária da televisão.