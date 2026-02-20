Ana Maria Braga posa de biquíniReprodução / Instagram
Na legenda da foto, Ana Maria fez referência ao retorno ao trabalho e escreveu: “Sexxxtou, minha senhora. Nos vemos na segunda-feira”. A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, que comentaram o clique com elogios ao visual da apresentadora.
Entre as mensagens deixadas nos comentários, fãs destacaram a boa forma. “Uau! Namaria do corpão”, brincou um internauta. “Maravilhosa”, escreveu outro.
À frente do "Mais Você" desde 1999, Ana Maria Braga costuma compartilhar momentos do cotidiano com seus seguidores e mantém forte engajamento nas redes sociais.
